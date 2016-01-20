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19 августа, 2016

Смузи-тарелки: вкусная еда для фитнеса

Еда
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28 апреля, 2016

Овсянка с топпингами: 3 утренних рецепта

Еда
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15 апреля, 2016

Творожные пончики с дипами

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27 февраля, 2016

Паста-салат: 3 элементарных рецепта

Люди
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8 мая, 2016

Миксолог Пекка Пеллинен: «Жизнь слишком коротка для плохих коктейлей»

Напитки
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16 февраля, 2016

Горячий малиновый шоколад

Напитки
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11 февраля, 2016

Клубнично-банановый смузи с отрубями

Еда
рецепт фалафеля, пряного йогурта и салата
8 февраля, 2016

Фалафель, пряный йогурт и овощной салат. Полезный ланч

Еда
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29 января, 2016

Мини-чашечки из гранолы с йогуртом и фруктами

Еда
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18 января, 2016

Finger food party: 4 рецепта канапе для вечеринки в ручном формате

Напитки
Коктейль с грейпфрутовой газировкой, белым вином и джином
12 января, 2016

3 коктейля с газированной водой

Идеи
Выпить с Обезьяной, или 5 напитков для встречи Нового 2016 года
20 декабря, 2015

Выпить с Обезьяной, или 5 напитков для встречи Нового 2016 года

Новости

Все новости
Будильник, который умеет варить кофе
9.10.2016

Будильник, который умеет варить кофе

сидр
30.07.2016

На украинском рынке появилась авторская коллекция вкусовых сидров в кегах

правила здорового завтрака
10.06.2016

Три правила здорового завтрака

Британцы вывели новый сорт киви
31.03.2016

Британцы вывели новый сорт «лысых» киви

Ученые разработали космическую кофейную чашку
4.03.2016

Ученые изобрели космическую кофейную чашку

Вино перед сном способствует похудению
25.02.2016

Вино перед сном способствует похудению